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УЕФА разберется с ПАОКом после матча со «Спартаком»

10 Августа 2018 в 16:20
УЕФА разберется с ПАОКом после матча со «Спартаком»

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение организовать расследование нарушений, которые были отмечены во время первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между греческим клубом ПАОК и московским «Спартаком». Хозяева стадиона в Салониках обвиняются в использовании фанатами команды лазерной указки, а также в том, что на арене заблокировали лестничные проходы. Дело будет рассмотрено комитетом по этике, контролю и дисциплине УЕФА 23 августа, передаёт «Интерфакс».

Игра ПАОК – «Спартак» 8 августа закончилась победой греческого клуба со счетом 3:2. Причём москвичи выигрывали по ходу встречи 2:0, однако ещё в первом тайме пропустили 3 мяча. Во второй половине встречи спартаковский полузащитник Квинси Промес не смог реализовать пенальти. Видеокамера зафиксировала, что перед ударом болельщик ПАОК навел на футболиста лазерную указку.

Кроме того, несколько российских журналистов были атакованы греческими «ультрас» на стадионе. Страсти утихомирила служба безопасности ПАОК. В отношении этого инцидента УЕФА не стал начинать расследование.


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