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Удлиненный «Искандер» засветился на видео

20 Ноября 2018 в 10:35
Удлиненный «Искандер» засветился на видео

Необычная модификация комплекса «Искандер» попала на видео. Как отмечает «Российская газета», его можно было увидеть в сюжете телеканала «Вести», корреспонденты которого побывали на волгоградском НПП «Титан-Баррикады», где и собирают «Искандеры».

Отмечается, что новую технику, вероятнее всего, получит ракетная бригада под Курском. В период с 2010 по 2017 годы «Искандеры» появились в 11 ракетных бригадах.

   


Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков рассказал о небольшом отличии «Кинжалов» от «Искандеров».

 

 

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