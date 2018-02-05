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Удалившей грудь жительнице Екатеринбурга суд отказал в возврате детей

5 Февраля 2018 в 17:11
Удалившей грудь жительнице Екатеринбурга суд отказал в возврате детей

Суд в Екатеринбурге отказал жительнице города Юлии Савинских в возврате детей, сообщает Ura.ru. Отмечается, что решение ещё не вступило в силу, 12 февраля состоится оглашение мотивировочной части приговора.

Савинских и её адвокат намерены обжаловать решение.

Напомним, что органы опеки отобрали у многодетной матери двух приемных сыновей после того, как та сделала операцию по удалению груди. Добавим, что содействие в деле Савинских оказывал лично мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он помогал Юлии и её семье отстоять возврат детей, а также заявлял, что органы опеки проступили неправомерно.  

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