Удаление одного гена способно подавить развитие рака легких

Китайские исследователи под руководством Чжао Сюйдуна выяснили, что развитие рака легких можно подавить, если удалить ключевой ген в клетках, передает «Синьхуа».

Фермент убиквитинлигаза /E3 ubiquitin ligaze/ HUWE1 может контролировать репарацию поврежденной ДНК, рост и смерть клеток.

Ученые удалили ген HUWE1 из клеток подопытных мышей, после чего способности опухолевых клеток в легких к росту, размножению и формированию опухоли снизились.

Дальнейшие исследования показали, что отсутствие гена HUWE1 привело к аккумуляции антионкогена /гена-супрессора опухоли/ P53.

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).

Рак лёгкого является серьёзной медицинской и социальной проблемой, в развитых странах он является наиболее часто встречающейся злокачественной опухолью и является наиболее распространённой причиной смерти от онкологической патологии. Согласно данным международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрируется около 1 миллиона новых случаев рака лёгкого, и 60% онкологических больных погибает в результате данного заболевания.

В России рак лёгкого также занимает 1 место среди онкологических заболеваний и его доля в данной патологии составляет 12%, в 15% случаев у умерших онкобольных был выставлен диагноз рак лёгкого. Мужчины болеют раком лёгкого значительно чаще, каждая 4-я злокачественная опухоль у мужчин является раком лёгкого, у женщин же — только каждая 12-я.



