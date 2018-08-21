Удальцова вновь перевели в спецприемник

Накануне вечером ‪держащего голодовку Сергея Удальцова доставили обратно в спецприемник, написала в «Фейсбуке» его супруга Анастасия.

41-летний Сергей Удальцов два дня назад был доставлен в 52-ю городскую больницу с предварительным диагнозом «обезвоживание».

14 августа Мещанский суд Москвы назначил 30 суток административного ареста координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову по делу о повторном нарушении при организации митинга. В спецприемнике Удальцов объявил голодовку.

Сергей Станиславович Удальцов — российский левый политический деятель, лидер движения «Авангард красной молодёжи» (АКМ), координатор «Левого фронта», координатор Совета инициативных групп Москвы и общественного «Московского совета». Один из лидеров протестного движения в России 2011—2013 годов.



