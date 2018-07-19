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Учёные вскрыли саркофаг с тремя мумиями в Египте

19 Июля 2018 в 18:57
Учёные вскрыли саркофаг с тремя мумиями в Египте
ФОТО: Egypt Ministry of Antiquities

Египетские учёные вскрыли найденный ранее в Александрии 30-тонный чёрный саркофаг. Внутри они обнаружили три повреждённые мумии. У одной из них проломлен череп. В то же время учёные отметили, что мумии не являются членами какой-либо именитой семьи, сообщает портал Youm7.

Повреждения мумии объясняются просочившейся внутрь саркофага водой, сообщает RT.

Напомним, чёрный саркофаг был найден в Александрии во время раскопок. Его длина составляет 265 сантиметров, высота – 185 сантиметров, ширина – 165 метров. Ранее учёные предположили, что в нём может покоиться полководец Александр Македонский, могилу которого до сих пор не нашли.

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