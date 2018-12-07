Учёные предупредили о новой страшной эпидемии на Земле

Новая эпидемия охватила Землю. Как выяснили американские исследователи, речь идёт об атопическом дерматите. В особую группу риска попадают младенцы и маленькие дети. Как отмечает «Свободная пресса» , выводы сделаны на основе изучения анамнеза 8,6 миллионов пациентов с экземой за последние два десятка лет. Причём возраст больных имеет разброс от одного месяца до ста лет.

Установлено, что атопическим дерматитом рискует заболеть каждый десятый житель Земли. При этом дети до года страдают от него в четыре раза чаще других возрастных категорий. Учёные также отмечают, что экзема лечится с трудом из-за ограниченного числа способов борьбы с ней.

Атопический дерматит – генетическое заболевание, при котором поражаются защитные свойства кожи, а иммунная система начинает неверно реагировать на внешние раздражающие факторы.