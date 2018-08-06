Учёные опубликовали топ-5 самых неприятных запахов в мире

Ученые назвали пять самых неприятных в мире запахов. На первом месте в списке — запах сероводорода. Его аромат имеют тухлые яйца, а также уран. Вторая позиция - за фруктом дуриан. В нем содержится более сорока несовместимых ароматических соединения.

Замыкает тройку лидеров цветок Раффлезия Арнольда, имеющий запах с нотками гниения и рыбы. Таким образом этот цветок привлекает насекомых, которые его опыляют.

Четвертое и пятое места в "ароматном" рейтинге достались французскому сыру Вье Булонь и запаху малого муравьеда. Исследователи уточняют, что животное источает в несколько раз более сильный и неприятный запах, чем скунс.







