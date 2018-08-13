Понедельник
13 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

Учёные назвали главную «угрозу» для водителей

13 Августа 2018 в 16:02
Учёные назвали главную «угрозу» для водителей

Специалисты из Университета Торонто сообщили, что количество велосипедистов, попавших под колёса автомобилей, значительно увеличилось. Об этом сообщает Science Alert. Источник отмечает, что причины печальной статистики кроются в низкой сознательности велосипедистов, а также в невнимательности водителей. Всё это в совокупности приводит в увеличению количества ДТП.

После проведённых исследований выяснилось, что автомобилисты на особо сложных участках дороги в 11-ти из 19 случаев не смотрят в зеркала при перестроении, а также забывают о «слепых зонах» - там могут находиться велосипедисты. При этом учёные из Университета Торонто добавляют, что и сами владельцы двухколесного транспорта достаточно далеко не во всех случаях соблюдают правила дорожного движения.

Как напоминает «Русская планета», ранее в Санкт-Петербурге установили первый светофор, предназначенный для велосипедистов. Отмечается, что благодаря новому устройству, движение по велодорожке, которая проходит на Морской набережной и по набережной Макарова вдоль Малой Невы, не прерывается.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.