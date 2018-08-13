Учёные назвали главную «угрозу» для водителей

Специалисты из Университета Торонто сообщили, что количество велосипедистов, попавших под колёса автомобилей, значительно увеличилось. Об этом сообщает Science Alert. Источник отмечает, что причины печальной статистики кроются в низкой сознательности велосипедистов, а также в невнимательности водителей. Всё это в совокупности приводит в увеличению количества ДТП.

После проведённых исследований выяснилось, что автомобилисты на особо сложных участках дороги в 11-ти из 19 случаев не смотрят в зеркала при перестроении, а также забывают о «слепых зонах» - там могут находиться велосипедисты. При этом учёные из Университета Торонто добавляют, что и сами владельцы двухколесного транспорта достаточно далеко не во всех случаях соблюдают правила дорожного движения.

Как напоминает «Русская планета», ранее в Санкт-Петербурге установили первый светофор, предназначенный для велосипедистов. Отмечается, что благодаря новому устройству, движение по велодорожке, которая проходит на Морской набережной и по набережной Макарова вдоль Малой Невы, не прерывается.