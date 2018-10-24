Учёные «МИСиС» разработали аэротакси

Исследователи Национального исследовательского университета «МИСиС» рассказали о создании прототипа аэротакси. Оно будет разработано к 2020 году, в этот же год проект окажется на рынке. Весь такой машины будет достигать 60 килограммов и развивать при этом скорость 200 км/ч. Летать аэротакси будет как самолёт, сообщают « Известия ».

Сейчас машина проходит технические испытания, сообщает «Русская планета». Аппарат уже продемонстрировал хорошую маневренность и стабильность работы систем управления.

Ранее Великобритания использовала гражданские беспилотники во время военных учений. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН предположил, что Лондон так хочет показать возможность использовать гражданскую технику в военных целях.