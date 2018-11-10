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Учреждена премия за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики

10 Ноября 2018 в 08:30
Учреждена премия за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении премии правительства за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, передает ТАСС.

Премия будет присуждаться профессиональным репертуарным театрам с постоянной труппой, имеющим в текущем репертуаре спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию, являющимся бюджетными или автономными учреждениями субъектов Федерации или муниципальных образований.

Ежегодно будут присуждаться три премии, каждая включает приз, диплом и вознаграждение в размере 3 миллионов рублей.

Как ранее сообщала НСН, режиссер и сценарист Андрей Кончаловский предложил вручать отдельную государственную театральную премию, так как решения театральной премии «Золотая маска» периодически носят односторонний характер.

Кончаловский отметил, что «театр в России - самый живой во всей Европе, и российский зритель заслуживает поддержки театрального искусства».

Ранее министерство культуры вышло из числа организаторов «Золотой Маски» в связи с «курсом на повышение объективности премии». Но в ведомстве пообещали, что это не отразится на финансировании награды.

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