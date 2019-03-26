Учительница, уволенная за купальник, игнорирует Минпросвещения

Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которую вынудили уволиться из школы после публикации фотографий в соцсетях, не собирается возвращаться в это учебное заведение. Так она в интервью RT прокомментировала заявление Министерства просвещения, в котором пообещали разобраться в ситуации.

«Мне говорили, что я могу работать и дальше, но мне некомфортно работать в такой обстановке», — заявила преподавательница.

Она также отметила, что волнуется за психологическое состояние своего сына из-за этой шумихи. Мальчик учиться в той же школе.

Ранее стало известно, что Татьяна Кувшинникова ушла из школы после того, как опубликовала в соцсетях свою фотографию в купальнике. Как отмечает Ura.ru , фото было сделано на соревнованиях по зимнему плаванию в поддержку Универсиады в Красноярске. Однако кто-то из родителей посчитал снимок постыдным.

Администрация школы настояла на увольнении Кувшинниковой в начале февраля, однако после того, как за её сторону встала группа родителей, ей вернули рабочее место. Однако вскоре Татьяна сама написала заявление об увольнении из-за давления со стороны директора учебного заведения.