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Учительница избила ученика-матерщинника

14 Ноября 2018 в 18:38
Учительница избила ученика-матерщинника

Ученик средней школы № 37 в Комсомольске-на-Амуре довёл учительницу до рукоприкладства. Педагог с 24-летним стажем ударила несовершеннолетнего на глазах у одноклассников. Видео происшествия появилось в интернете.

Как отмечает Ura.ru, преподавательница вывела ученика из класса в коридор и надавала ему оплеух, укоряя его в плохом поведении и в том, что он мешает другим заниматься.

Как выяснил Телеканал «360», ученики с теплотой отзываются об этой учительнице, а девятилетний ученик хулиганил и был «психически неуравновешенным» - сам нападает на преподавателей, дерется со сверстниками и ругается матом. Одной девочке чуть вилкой глаз не выколол.

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