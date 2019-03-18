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Учитель в Саратове стал фигурантом дела из-за стрельбы на уроке ОБЖ

18 Марта 2019 в 15:54
Учитель в Саратове стал фигурантом дела из-за стрельбы на уроке ОБЖ

Учитель одной из школ Саратова стал фигурантом уголовного дела из-за стрельбы ученика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел 4 марта во время урока ОБЖ. По данным следствия, ученики в присутствии 48-летнего педагога практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. В результате один из школьников случайно выстрелил в лицо однокласснику. 12-летнего подростка госпитализировали с ранением подбородка, пишет «Свободная пресса». Медикам пришлось извлекать пулю из его челюсти.

Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей.

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