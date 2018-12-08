Учитель снимет фильмы про Шостаковича и Цоя

Известный режиссер Алексей Учитель приступает к работе сразу над двумя кинолентами об известных людях. В настоящее время проходит кастинг актеров для съемок в фильме о рок-музыканте Викторе Цое, параллельно идут переговоры со сценаристом будущей киноленты о композиторе Дмитрии Шостаковиче, рассказал режиссер в пятницу в интервью ТАСС.Создатель мелодрамы «Матильда» режиссер Алексей Учитель в эфире НСН отметил, что если фильм не нарушает российские законы, то прокатное удостоверение он должен получить.