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Учитель снимет фильмы про Шостаковича и Цоя

8 Декабря 2018 в 09:48
Учитель снимет фильмы про Шостаковича и Цоя
Известный режиссер Алексей Учитель приступает к работе сразу над двумя кинолентами об известных людях. В настоящее время проходит кастинг актеров для съемок в фильме о рок-музыканте Викторе Цое, параллельно идут переговоры со сценаристом будущей киноленты о композиторе Дмитрии Шостаковиче, рассказал режиссер в пятницу в интервью ТАСС.

Создатель мелодрамы «Матильда» режиссер Алексей Учитель в эфире НСН отметил, что если фильм не нарушает российские законы, то прокатное удостоверение он должен получить.
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