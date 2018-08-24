Ученые рассказали об опасности любого количества алкоголя

Американские ученые из Вашингтонского университета заявили, что безопасных доз алкоголя не существует. Результаты их масштабного исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Специалисты заявили, что их данные на сегодняшний день наиболее точные. Они делают свои выводы в результате наблюдения за 28 млн человек из 195 стран. Исследование проводилось с 1990 по 2016 год.

В результате ученые подтвердили, что малое количество алкоголя защищает сердце. Однако спиртное повышает риск возникновения рака и прочих заболеваний. Все это перевешивает тот положительный эффект, который имеет алкоголь, пишут «Новые известия».

Американские специалисты также заявили, что алкоголь употребляет каждый третий человек. Как правило, это мужчины, отмечает «Газета.ру». Из почти 200 стран, принявших участие в исследовании, Россия заняла второе место по смертности от алкоголя, а Украина — первое по потреблению спиртного среди женщин.