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Ученые выяснили, что йогурт заставляет сосуды расширяться

15 Февраля 2018 в 17:47
Ученые выяснили, что йогурт заставляет сосуды расширяться

Ученые из Бостонского университета выяснили, что йогурт благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и на 17-21% снижает риск возникновения инфаркта или инсульта, передают argumenti.ru.

Ученый Джастин Буэндия наблюдал за большим числом мужчин и женщин, которые страдают из-за повышенного давления. Он не  исключает, что йогурт стимулирует выработку в организме моноокиси азота, которая заставляет сосуды расширяться. Более того, ферменты, содержащиеся в йогурте, препятствуют формированию холестериновых бляшек. 

Специалисты говорят, что благотворное влияние йогурт оказывает, даже если его употреблять в небольших количествах.

 

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