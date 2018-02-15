Ученые выяснили, что йогурт заставляет сосуды расширяться

Ученые из Бостонского университета выяснили, что йогурт благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и на 17-21% снижает риск возникновения инфаркта или инсульта, передают argumenti.ru.

Ученый Джастин Буэндия наблюдал за большим числом мужчин и женщин, которые страдают из-за повышенного давления. Он не исключает, что йогурт стимулирует выработку в организме моноокиси азота, которая заставляет сосуды расширяться. Более того, ферменты, содержащиеся в йогурте, препятствуют формированию холестериновых бляшек.

Специалисты говорят, что благотворное влияние йогурт оказывает, даже если его употреблять в небольших количествах.