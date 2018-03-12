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Ученые выяснили, что смартфоны заставляют людей тупеть

12 Марта 2018 в 16:26

Американские ученые выяснили, что сотовые телефоны пагубно влияют на человеческий мозг. Врачи уточнили, что отрицательное воздействие оказывает зависимость от гаджета, которая может привести к полному отупению его владельца.

Проведя исследование, врачи-эндокринологи обнаружили, что более 85% людей, использующие гаджеты, испытывают постоянный стресс: они то и дело просматривают свои аккаунты в социальных сетях, электронную почту, проверяют сообщения в мессенджерах. Такое поведение снижает работу префронтальной зоны головного мозга и как результат - человек начинает стремительно глупеть, отмечает «Свободная пресса».

При этом происходит выделение гормонов стресса и удовольствия: кортизола и дофамина. У пользователя вырабатывается рефлекс на проверку гаджета, а другие более важные задачи он начинает игнорировать.

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