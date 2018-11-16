Ученые США узнали, как определить скорое появление рака

Ученые из Калифорнийского университета (США) объявили о новом способе определения рака. Они выяснили, что повышение в клетках организма специфической молекулы SGLT2 говорит о том, что вскоре может появиться онкологическое заболевание. Свои выводы ученые опубликовали в издании MedicalXpress.

В ходе исследования ученые выявили механизм, позволяющий раковым клеткам усваивать глюкозу и получать энергию, необходимую для выживания и роста опухоли.

В этом случае повышается число молекул натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2). Это белок, отвечающий за перенос глюкозы в клетку, пишут «Известия».

Ранее президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН рассказал, что холодный климат способствует употреблению более крепких спиртных напитков, а это в свою очередь, приводит к более высокой доле алкоголизма.