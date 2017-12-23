Ученые создали климатическую модель мира из «Игры престолов»

Исследователи создали компьютерную модель климатической обстановки в мире популярного сериала «Игра престолов».

Оказывается, неравномерно долгую зиму в сериале можно объяснить формой планеты и наклоном оси ее вращения вокруг Солнца.

По словам специалистов-климатологов, планета, на которой находится Вестерос, имеет не элипсоидную, как у Земли, а шарообразную форму. Кроме того, она расположена под таким углом, что одно из полушарий всегда оказывается ближе к Солнцу.

Ученые также отметили, что длящиеся десятилетиями зима и лето, объясняются непостоянным наклоном оси вращения планеты вокруг Солнца.