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Ученые создали климатическую модель мира из «Игры престолов»

23 Декабря 2017 в 22:53
Ученые создали климатическую модель мира из «Игры престолов»

Исследователи создали компьютерную модель климатической обстановки в мире популярного сериала «Игра престолов».

Оказывается, неравномерно долгую зиму в сериале можно объяснить формой планеты и наклоном оси ее вращения вокруг Солнца.

По словам специалистов-климатологов, планета, на которой находится Вестерос, имеет не элипсоидную, как у Земли, а шарообразную форму. Кроме того, она расположена под таким углом, что одно из полушарий всегда оказывается ближе к Солнцу.

Ученые также отметили, что длящиеся десятилетиями зима и лето, объясняются непостоянным наклоном оси вращения планеты вокруг Солнца. 

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