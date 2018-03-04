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Ученые разработали план спасения при зомби-апокалипсисе

4 Марта 2018 в 07:01
Ученые разработали план спасения при зомби-апокалипсисе

Ученые из университета Жуиса-ди-Форы в Бразилии придумали, как человечеству спастись в условиях зомби-апокалипсиса.

Специалисты в своей модели предположили, что военнослужащие обладают нужной техникой и средствами для борьбы с зомби. Кроме того, по их гипотезе существует 1 тысяча мирных жителей и один зомби, с которого начинается цепочка заражения.

В этих условиях для появления шансов на выживание нужны не менее 47 военных. Также в исследовании отмечается, что для эффективной борьбы с зомби люди должны атаковать первыми и поскорее нейтрализовать угрозу.

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