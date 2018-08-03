Ученые рассказали о «волнах-убийцах» в Бермудском треугольнике

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Секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике раскрыли ученые из Университета Саутгемптона. По их мнению, суда пропадали из-за «волн-убийц», высота которых достигает 30 метров, сообщает Daily Star.



Такие волны, как отмечают ученые, могут возникать ниоткуда, при этом обладают высокой разрушительной силой, которой не могут противостоять корабли. Первые такие волны были зафиксированы только в 1997 году, пишет Газета.ру.

С помощью моделирования исследователи создали эффект «взрывающейся волны» и модель огромного судна USS Cyclops, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1918 году.

Российские ученые согласились с версией британских коллег, отметив, что главная опасность «волн-убийц» - в их непредсказуемости, пишет Ura.ru. В то же время, австралийский ученый доктор Карл Крушельницкий считает, что гибель кораблей была вызвана человеческими ошибками, сообщает телеканал 360.