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Ученые рассказали о предотвращающих рак продуктах

16 Июля 2018 в 10:18
Ученые рассказали о предотвращающих рак продуктах

Американские ученые из Университета штата Иллинойс выяснили, что регулярное употребление омега-3 жирных кислот предотвращает развитие онкологического заболевания. По словам специалистов, при метаболизме омега-3 в организме образуются эндоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA. Во время экспериментов, которые проводились на мышах, было выяснено, что это соединение способно остановить развитие злокачественных клеток, а также формирование метастазов, пишут «Известия».

Богатым источников омега-3 являются морепродукты и льняные семечки.

 

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