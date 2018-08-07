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Ученые предрекли превращение Земли через 30 лет в «большую теплицу»

7 Августа 2018 в 12:31
Ученые предрекли превращение Земли через 30 лет в «большую теплицу»

Учёные Стокгольмского университета (Швеция) заявили, что к середине 21-го века средняя температура на планете увеличится на 4—5 градусов и превратит Землю в «большую теплицу». Специалисты предупреждают, что мер, которые предусмотрены Парижским соглашением по климату, не достаточно для предотвращения таких плачевных последствий.

Все заложенные меры по переходу мировых экономик на «зеленые» технологии и сокращению выбросов парниковых газов не в состоянии удержать повышение температуры в пределах 1,5—2-х градусов к 2050 году, отмечает RT.

Ученые предупреждают, что нынешние темпы сокращения выбросов углерода слишком низкие, и призывают срочно предпринять дополнительные меры. В противном случае на Земле запустится процесс глобального потепления, который уже будет невозможно остановить, передает Ura.ru.

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