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Ученые обнаружили на Марсе источники рек

28 Марта 2019 в 21:54
Ученые обнаружили на Марсе источники рек

На Марсе могут формироваться реки и ручьи за счет глубоких подземных вод. К таким выводам пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, передает ТАСС.

Исследователи проанализировали характер складчатой поверхности Марса, напоминающей систему протоков воды. Ранее астрономы полагали, что это связано с поверхностными потоками воды или приповерхностными водными недрами.

Согласно новой версии, складки на поверхности кратеров возникли из подземных водных источников под глубоким давлением. Вероятно они «просачивались на планетную поверхность, перемещаясь вверх по трещинам грунта.

В 2018 году астрофизики сумели обнаружить на Марсе глубоководное озеро. Оно находится под ледяной шапкой Южного полюса планеты. Благодаря этому открытию и появилась гипотеза, что глубокие подземные воды на Марсе все еще активны. Это значит, что в некоторых приэкваториальных областях Красной планеты могут возникать поверхностные потоки вод.

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