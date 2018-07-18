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Ученые обнаружили квадриллион тонн алмазов глубоко под землей

18 Июля 2018 в 16:57
Ученые обнаружили квадриллион тонн алмазов глубоко под землей

Международная группа исследователей заявила, что в земной коре залегает квадриллион тонн алмазов. Ученые пришли к такому выводу, изучая данные о распространении звуковых волн в земной коре, говорится на сайте Массачусетского технологического института.

Они пояснили, что звук движется с разной скоростью в зависимости от температуры, плотности и строения пород. На основе этих исследований ученые спроектировали модель литосферы. Они утверждают, что в большом количестве алмазов могут находиться в древних платформах - участках земной коры, образующих ядра материков. На 1-2% ядра могут состоять из драгоценного камня. Это составляет порядка квадриллиона тонн.

При этом достать оттуда алмазы пока не представляется возможным, так как речь идет о глубине примерно 140-240 километров от поверхности.

Авторы исследования говорят, что, скорее всего, алмаз – не такой уж редкий минерал, как сейчас принято о нем думать.

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