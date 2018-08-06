Ученые обнаружили гигантскую «дрейфующую» планету

Планета, размеры которой в 12 раз превышают габариты Юпитера, обнаружена «дрейфующей» в космосе. Как сообщает The Independent, она была замечена специалистами на расстоянии примерно в 20 световых лет от Земли.

Астроном из Университета штата Аризона, доктор Мелоди Као рассказал, что этот объект представляет собой нечто среднее между планетой и коричневым карликом, или «неудавшейся звездой». Кроме того, специалисты отмечают, что небесное тело стало первым подобным объектом, который удалось обнаружить при помощи радиотелескопа.

Ученые также заявили, что его магнитное поле этого небесного тела в 200 раз сильнее, чем у Юпитера, а само оно не привязано ни к одной звезде.