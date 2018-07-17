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Ученые назвали пять продуктов для желающих похудеть

17 Июля 2018 в 17:13
Ученые назвали пять продуктов для желающих похудеть

Ученые назвали пять продуктов, помогающих сбросить лишний вес. Первое место в рейтинге заняли артишоки. По словам специалистов, в этом продукте много пищевых волокон и антиоксидантов. Они активируют выработку желчи и нормализует уровень холестерина в крови. Регулярное употребление артишоков вызовут мочегонный эффект и поможет избавиться от отеков, пишет «Свободная пресса».

В пятерку лидеров вошли также грейпфруты, молочная сыворотка, зеленый чай и кайенский перец чили. Эти продукты обладают массой полезных свойств, они незаменимы для нормализации уровня сахара в крови, ускорения метаболизма, очищения артерий и стимуляции кровообращения.

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