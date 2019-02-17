Ученые назвали продукт, резко повышающий развитие рака

Американские ученые из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США выяснили, что обнаружили, что риск возникновения рака увеличивает чрезмерное употребление сахара. Об этом информирует Food News.

Исследовательский эксперимент провели над группой мышей. Одни животные сидели на крахмальной диете без сахара. Другие употребляли объем сахарозы, сопоставимый с нормами потребления сахара в странах Запада. По мнению ученых, именно повышение уровня сахара в крови у первой группы привело к быстрому росту опухоли.

Также исследователи пришли к выводу о том, что высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар вызвали рост метастазов в легких мышей.

По мнению специалистов ограниченное потребление сахара позволит минимизировать риск развития диабета, рака, ожирения и болезней сердца. Медики рекомендуют ввести в рацион вместо сахара сухофрукты и мед.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН рассказал, смогут ли нововведения коренным образом повлиять на ситуацию с лечением онкологии в России.