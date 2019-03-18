Ученые назвали настоящее имя Джека-потрошителя

Ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса назвали имя серийного убийцы XIX века, скрывавшегося под псевдонимом Джек-потрошитель. Проведя молекулярный анализ ДНК, добытой с платка, на котором сохранились следы крови убийцы, а также с тела одной из его жертв Кэтрин Эддоус, они пришли к выводу, что это был местный житель, польский иммигрант, парикмахер Аарон Космински. Об этом пишет «Свободная пресса» со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Несколько лет назад Космински уже попадал под подозрение, однако позднее его причастность к преступлениям поставили под сомнение.

Джеку-потрошителю приписывают по меньшей мере пять убийств, совершенных в 1888-1891 годах в Лондоне. Его жертвами были проститутки. Эти преступления так и остались нераскрытыми.