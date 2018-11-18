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Ученые назвали качественные продукты «гарантией здорового веса»

18 Ноября 2018 в 18:43
Ученые назвали качественные продукты «гарантией здорового веса»

Для поддержания здорового веса большинству людей необходимо просто употреблять качественные продукты с низким содержанием сахара и очищенных лаков. К таким выводам пришли ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана и Бостонской детской больницы. 
Специалисты рекомендуют заменять насыщенные жиры ненасыщенными, а также отдавать предпочтение цельным злакам и овощам вместо рафинированных углеводов. Такой рацион, утверждают ученые, снижает риск развития хронических заболеваний и способствует поддержанию нормального веса.

Также ученые опровергли миф о том, что существует универсальное сочетание жиров, белков и углеводов, подходящее каждому без исключения человеку, пишет портал MedicalXpress.

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