Ученые научились менять внешность будущих детей

Британские ученые научились изменять внешность ребенка до его рождения с помощью вмешательства в ДНК. Об этом пишет The Mirror. Теперь ученые способны поменять цвет глаз и волос, а также излечить от наследственных генетических заболеваний, исключить развитие рака и слабоумия простым редактированием генов.

Споры идут лишь о том, в какой степени необходимо вмешательство в природу – для лечебных или также для косметических целей. Этим вопросом сейчас намерен заняться британский парламент, передает Ura.ru.