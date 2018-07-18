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Ученые научились менять внешность будущих детей

18 Июля 2018 в 10:53
Ученые научились менять внешность будущих детей

Британские ученые научились изменять внешность ребенка до его рождения с помощью вмешательства в ДНК. Об этом пишет The Mirror. Теперь ученые способны поменять цвет глаз и волос, а также излечить от наследственных генетических заболеваний, исключить развитие рака и слабоумия простым редактированием генов.

Споры идут лишь о том, в какой степени необходимо вмешательство в природу – для лечебных или также для косметических целей. Этим вопросом сейчас намерен заняться британский парламент, передает Ura.ru.

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