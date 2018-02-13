Вторник
13 февраля
USD 58.02
EUR 71.25
Горячие новости

Ученые нашли влияющие на супружеские измены факторы

13 Февраля 2018 в 16:52
Ученые нашли влияющие на супружеские измены факторы

Американские ученые выяснили, какие факторы способствуют супружеским изменам. Они на протяжении 3,5 лет наблюдали за 233 недавно поженившимися парами. Участникам эксперимента предлагали фотографии мужчин и женщин разной внешности. Выяснилось, что те, кто быстро отрывался от снимков, на 50% менее склонны изменять, а вот те, кто разглядывал изображения тщательно, изменяли чаще, пишет «Русская планета».

Ученые также обнаружили, что мужчины, ранее имевшие множественные половые связи, чаще изменяли своим законным вторым половинкам. Для женщин такой тип поведения не характерен: наоборот, чем меньше партнеров у них было, тем чаще они гуляют на стороне.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.