Ученые нашли влияющие на супружеские измены факторы

Американские ученые выяснили, какие факторы способствуют супружеским изменам. Они на протяжении 3,5 лет наблюдали за 233 недавно поженившимися парами. Участникам эксперимента предлагали фотографии мужчин и женщин разной внешности. Выяснилось, что те, кто быстро отрывался от снимков, на 50% менее склонны изменять, а вот те, кто разглядывал изображения тщательно, изменяли чаще, пишет «Русская планета».

Ученые также обнаружили, что мужчины, ранее имевшие множественные половые связи, чаще изменяли своим законным вторым половинкам. Для женщин такой тип поведения не характерен: наоборот, чем меньше партнеров у них было, тем чаще они гуляют на стороне.