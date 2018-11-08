Ученые нашли связь между генами человека и продолжительностью жизни

Далее полученные данные они сопоставили с продолжительностью жизни прямых и дальних родственников, уточняет Утро.ру.
Выяснилось, что гены слабо влияют на долголетие. Гораздо большее воздействие имеют различные социальные факторы. Одним из самых необычных выводов стал тот, что супруги живут примерно равное число лет, в отличие от близких родственников. А гены влияют на продолжительность жизни всего на 7%.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал НСН поможет ли сокращение числа алкомагазинов на жизнь и здоровье россиян.