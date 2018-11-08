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Ученые нашли связь между генами человека и продолжительностью жизни

8 Ноября 2018 в 10:52
Ученые нашли связь между генами человека и продолжительностью жизни
Американские ученые определили степень влияния генетики на продолжительность жизни. Для этого они изучили самое большое генеалогическое древо, проанализировав наборы мутаций в геномах 54 млн человек.

Далее полученные данные они сопоставили с продолжительностью жизни прямых и дальних родственников, уточняет Утро.ру.

Выяснилось, что гены слабо влияют на долголетие. Гораздо большее воздействие имеют различные социальные факторы. Одним из самых необычных выводов стал тот, что супруги живут примерно равное число лет, в отличие от близких родственников. А гены влияют на продолжительность жизни всего на 7%.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал НСН поможет ли сокращение числа алкомагазинов на жизнь и здоровье россиян.

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