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Ученые нашли следы строительства в созвездии Лебедя

2 Февраля 2018 в 12:35
Ученые нашли следы строительства в созвездии Лебедя

Российские ученые обнаружили на звезде Табби, в полутора тысячах световых лет от Земли в созвездии Лебедя, присутствие инопланетян. Исследователи изучали анализ колебаний светимости Табби и выявили нерегулярные затухания звезды. Ряд специалистов связывают это явление со строительством искусственного сооружения - сферы Дайсона, которая и потребляет энергию Табби, пишут «Известия».

Как отметил главный научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ Леонид Ксенфомалити, «одна из версий - это следы существовавшей некогда цивилизации, которая исчезла, оставив после себя такие памятники».

Ранее сообщалось, что в космическом агентстве NASA взяли на должность офицера по защите Земли от инопланетных организмов астробиолога из университета Индианы, сообщает «Свободная Пресса».

 

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