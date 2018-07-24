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Ученые нашли пользу в плохом настроении

24 Июля 2018 в 10:25
Ученые нашли пользу в плохом настроении

Канадские ученые из университета Ватерлоо обнаружили пользу в плохом настроении. Они доказали, что находясь в плохом расположении духа, люди больше сосредоточены на делах и могут лучше расставлять приоритеты.

А вот хорошее настроение, наоборот, мешает сконцентрироваться. Впрочем, такое правило касается лишь экстравертов.

Интровертам в плохом настроении становится сложнее работать. Ученые сделали такие выводы, наблюдая за работоспособностью 95 добровольцев.

При этом исследователи всё же говорят, что плохое настроение – это не позитивный фактор и специалистам придется продолжить работать над этой темой, отмечает РЕН-ТВ.

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