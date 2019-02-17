В Австралии ученые изобрели материал, который очищает воду с помощью света.

Материал практически на 100% состоит из графитового нитрида углерода и является двумерной пластиной. Опытный прототип способен очищать десять литров воды в час.

Ученые отмечают, что одновременно происходит обеззараживание – в процессе очистки уничтожается почти 100% бактерий, в том числе кишечная палочка. Чтобы уничтожить ее в 50 мм воды, потребовалось всего за полчаса. Этот показатель в 2 раза выше, чем у существующих аналогов материалов очистки.

Ранее политолог Николай Злобин в беседе с НСН заявил, что на Россию вновь смотрят как на страну, зажимающую своих творцов