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Ученые: Любовь к долгому сну повышает риск преждевременной смерти

7 Августа 2018 в 17:08
Ученые: Любовь к долгому сну повышает риск преждевременной смерти

Ученые из Килского университета в Великобритании заявили, что сон более 7-8 часов в сутки повышает риск преждевременной смерти. Отчет об исследовании они опубликовали в журнале Journal of the American Heart Association.

В исследованиях приняли участие более трех млн людей. Выяснилось, что те их них, кто спал 10 часов в день, на 30% больше подвергались риску умереть раньше времени. Кроме того, длительный сон на 56% повышал вероятность смерти от инсульта и на 49% — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые также отметили, что крайне негативно на здоровье сказывается плохое качество сна. Это может способствовать развитию коронарной недостаточности на 44%, пишет «Газета.ру».

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