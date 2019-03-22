Ученые: Голодание может замедлить процесс старения

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Учёные раскрыли неожиданную пользу голодания. Как пишут «Дни.ру», специалисты из Гарвардской медицинской школы в США пришли к выводу, что оно оказывает положительное влияет на продолжительность жизни человека. Исследователи настаивают на том, что ограничение калорий может замедлить процесс старения.

В ходе проведённых экспериментов выяснилось, что сокращение поступающих в организм углеводов провоцирует снижение врожденного иммунитета через подавление белка р38. Врожденный иммунитет борется с инфекцией, однако его чрезмерная активность, характерная для взрослых людей, способствует хроническому воспалению и старению.

Между тем, ранее стало известно, что Россия вошла в список самых быстро стареющих наций. Ученые из США, Испании и Норвегии провели исследование среди жителей 195 стран и выяснили, граждане какого государства стареют быстрее остальных.

В процессе изучения учитывалась не сама продолжительность жизни, а болезни, которые свойственны людям пожилого возраста. В том числе ученые обращали внимание на болезни сердечно-сосудистой системы, онкологию, болезни Паркинсона, Альцгеймера, а также ухудшении слуха, глаукоме и катаракте. Всего в этот список включили 92 заболевания.

В России возраст старения отмечен на уровне 59 лет. Такой результат обеспечил россиянам заняли 160 позицию в списке государств по скорости старения. Страна находится на одном уровне с Казахстаном и Болгарией.