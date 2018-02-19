Ученые рассказали о вреде фруктового сока

Ученые из Института интегративной геномики, входящего в состав Принстонского университета, выяснили, чем может быть опасен фруктовый сок. Они сообщили, что употребление этого напитка на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника. Эксперименты специалисты провели на мышах. Выяснилось, что если пить фруктовые соки и нектары натощак, то тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу: она напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, которые не способны справиться с углеводами. Это касается как пакетированных, так и свежевыжатых соков, говорят ученые. Они рекомендуют употреблять соки в небольших количествах и только после приема пищи.