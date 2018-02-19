Понедельник
19 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Горячие новости

Ученые рассказали о вреде фруктового сока

19 Февраля 2018 в 07:09
Ученые рассказали о вреде фруктового сока

Ученые из Института интегративной геномики, входящего в состав Принстонского университета, выяснили, чем может быть опасен фруктовый сок. Они сообщили, что употребление этого напитка на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника. Эксперименты специалисты провели на мышах. Выяснилось, что если пить фруктовые соки и нектары натощак, то тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу: она напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, которые не способны справиться с углеводами. Это касается как пакетированных, так и свежевыжатых соков, говорят ученые. Они рекомендуют употреблять соки в небольших количествах и только после приема пищи.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.