Ученики в Томске записали видео с матерящимся педагогом

Учащиеся томской школы-интерната для слабослышащих детей записали видео, на котором их педагог во время урока матерится. На кадрах видно, как учительница общается с кем-то по телефону и использует при этом ненормативную лексику.

Кроме того, на видео попала часть беседы педагога с учеником, который поинтересовался, почему она преподает сразу пять предметов. Преподаватель пояснила, что у нее два высших образования, поэтому она якобы может вести уроки по любым дисциплинам.





Инцидент произошел в ноябре 2018 года, однако съемки попали в сеть только сейчас, сообщает Ura.ru.

Директор школы-интерната сообщила, что в отношении педагога проходит внутренняя проверка. В настоящее время она не отстранена от работы и продолжает свою трудовую деятельность.