Ученики 227 школ столицы стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады

Московские ученики впервые завоевали более 50% дипломов победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников за 2018 год. Об этом сообщил глава Департамента образования и науки российской столицы Исаак Калина на заседании Президиума Правительства города.

Всего же призерами Всероссийской олимпиады стали 906 учеников 227 московских школ (почти 40% от общего числа дипломов). Это также - очередной рекорд, констатирует АГН «Москва» . Калина отметил значительный рост среди столичных учащихся числа победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад.

Успехи московского школьного образования подтверждают и международные исследования. Его уровень - один из самых высоких в мире. Так, согласно статистике международной программы PISA, по уровню читательской и математической грамотности столичные ученики входят в шестерку лучших в мире. Международное исследование PIRLS показало, что по уровню читательской грамотности московские четвероклассники занимают первое место в мире.

Кроме того, в 2018 году столица Российской Федерации стала пятой в рейтинге международной консалтинговой компании Bain & Company по итогам исследования систем образования 20 мегаполисов мира. Москву вместе с Сингапуром, Шанхаем, Хельсинки и Гонконгом также включили в группу городов с передовым образованием.