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Ученик, ворвавшийся с ножом в московскую школу, состоит на учете в полиции

6 Декабря 2018 в 10:54
Ученик, ворвавшийся с ножом в московскую школу, состоит на учете в полиции

Сотрудники полиция сумели вступить в контакт с учеником, который грозит совершить самоубийство в одной из московских школ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк МВД.

Чрезвычайное происшествие случилось в школе №1359 с углублённым изучением английского языка в Жулебине. 10-классник стал угрожать учителям канцелярским ножом. В учебном заведении проведена эвакуация преподавателей и школьников. Как уточняет Ura.ru, охранники и дежурный администратор вовремя заметили торчащее из-под его одежды лезвие ножа, поэтому дали ему проследовать в раздевалку и закрыли за ним дверь, тем самым оградив от других учеников.

Школьник с ножом заперся в одном из классов и начал читать книгу, при попытке приблизиться к нему он угрожает порезать себя. По данным источника «Интерфакса», десятиклассник был поставлен на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних. Сейчас в школу уже пришла его мать, там же находится психолог и бригада скорой психиатрической помощи.

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