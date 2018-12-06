Ученик с ножом в московской школе сдался полиции

Чрезвычайное происшествие случилось в школе №1359 с углублённым изучением английского языка в Жулебине. В учебном заведении проведена эвакуация преподавателей и школьников.
По данным «Интерфакса», десятиклассник был поставлен на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних. В то же время, РЕН ТВ сообщает, что подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Отмечается, что охранники вовремя заметили у него нож и сумели изолировать в одном из классов от других учеников.
Как отмечают Известия, мэр Сергей Собянин написал в Twitter, что сейчас подросток не представляет угрозы для окружающих.