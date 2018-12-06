Ученик с ножом в московской школе сдался полиции

Ученик, ворвавшийся с ножом в одну из школ в московском районе Жулебино, сдался полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее полицейские провели с 16-летним подростком переговоры.

Чрезвычайное происшествие случилось в школе №1359 с углублённым изучением английского языка в Жулебине. В учебном заведении проведена эвакуация преподавателей и школьников.

По данным «Интерфакса», десятиклассник был поставлен на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних. В то же время, РЕН ТВ сообщает, что подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Отмечается, что охранники вовремя заметили у него нож и сумели изолировать в одном из классов от других учеников.

Как отмечают Известия , мэр Сергей Собянин написал в Twitter, что сейчас подросток не представляет угрозы для окружающих.