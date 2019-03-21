Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Горячие новости

Участок Сокольнической линии столичной подземки закроют вновь

21 Марта 2019 в 15:11
Участок Сокольнической линии столичной подземки закроют вновь

Отрезок красной ветки московского метро – от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского» – вновь будет закрыт. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», станции будут недоступны для пассажиров с 30 марта по 5 апреля.

В это время движение поездов будет осуществляться только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу 6 апреля. Отмечается, что закрытие станций необходимо для завершения работ на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро. На время закрытия пяти станций, среди которых «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского», для пассажиров будет работать бесплатный маршрут КМ.

Между тем, ранее этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что «Внуково» станет первым в России аэропортом со станцией метро. Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии столичной подземки от «Рассказовки» в аэропорт было принято градоначальником в 2017 году. К слову, мэр Москвы также сообщал о росте потока туристов в столицу. По словам Сергея Собянина, в прошлом году в Москве побывали 23,5 млн гостей из других стран и регионов России.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.