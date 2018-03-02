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Участников «Лидеров России» ждет успешная карьера

2 Марта 2018 в 20:53

Многих участников конкурса «Лидеры России» готовы пригласить на работу в правительство, региональные структуры и крупные компании, заявил Владимир Путин.

По словам главы государства, конкурсы и чемпионаты среди представителей разных профессий являются одним из способов поиска талантливых людей, «которые способны на достижение высоких результатов и которые
нужны стране, сообщает РИА «Новости».

Конкурс «Лидеры России» был организован Администрацией президент РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Старт проекта был дан 11 октября 2017 года. Всего на конкурс было подано больше 199 тысяч заявок, больше половины подавших оказались моложе 35 лет.

Финал конкурса «Лидеры России» стартовал в Сочи в среду и завершился в воскресенье. По итогам мероприятий определены 103 победителя, которые получат возможность в течение года получать консультации лучших управленцев страны.

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