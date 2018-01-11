Участников дорожного движения в столичном регионе призывают к внимательности

Управление ГИБДД по Москве напомнило водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения в неблагоприятных погодных условиях, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, в настоящее время в столице начался снегопад, который сопровождается порывистым ветром. На дорогах возможна гололедица и налипание снега.

Госавтоинспекция Москвы призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий. Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.

Ранее сообщалось, что в четверг прирост снега в столичном регионе составит 1-3 см, а к вечеру температура начнет заметно понижаться.