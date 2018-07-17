Участников «Дня без турникетов» ждут «БесприцЫпные семейные чтения» и Animal Джаz

Москвичи в заключительный день акции «День без турникетов», 21 июля смогут посетить «БеспринцЫпные семейные чтения» при участии Александра Цыпкина, Сергея Гармаша и Александра Маленкова, а также концерт популярной группы Animal Джаz.



В 13:00 в технопарке «Нагатино» жители столицы смогут услышать грустные и веселые истории о дружбе и любви. Рассказы современных российских писателей прочтут и сами авторы Александр Цыпкин и Александр Маленков, и народный артист России Сергей Гармаш. А в 19:30 здесь же, в «Нагатино» выступит группа Animal Джаz.

Напомним, акция проходит в столице 19-21 июля. В этот раз свои двери откроют 38 предприятий Москвы и Московской области: заводы, фабрики, технопарки, в том числе детские.

Кроме экскурсий на промышленные предприятия и мастер-классов в детских технопарках запланирована культурно-развлекательная программа.