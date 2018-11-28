Участники всемирного саммита оценили успехи Москвы в области образования

Москва представила достижения системы образования за последние восемь лет на Всемирном саммите AQDAR. Мероприятие проходит с 26 по 28 ноября в Абу-Даби, сообщает информационный центр правительства Москвы.

В рамках саммита российская столица презентовала свои мегапроекты системы образования. По мнению экспертов из ОАЭ, 8 лет – короткий срок, за который Москве удалось внедрить инновационную систему в образовании, не имеющую аналогов в мире. Речь шла, в том числе о «Московской электронной школе», а также о предпрофессиональном образовании.

Ранее заслуженный учитель Евгений Ямбург в эфире НСН назвал «письма на фронт», которые попросили написать младшеклассников педагоги в одной из школ Петербурга, антипедагогикой.