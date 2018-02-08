Участники проекта «Футбол для дружбы» приглашены на открытие ЧМ-2018

Финальные мероприятия шестого сезона программы «Футбол для дружбы» пройдут в Москве с 8 по 15 июня. В них примут участие 1450 детей и их сопровождающие из 211 стран и регионов мира.

В программу войдут первый чемпионат мира по футболу для дружбы при участии юных спортсменов разных национальностей, пола и физических возможностей, а также детский футбольный форум. Предусматривается участие юных послов всех стран и регионов мира в официальных мероприятиях открытия ЧМ-2018.

Напомним, что Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Её ключевыми ценностями считаются дружба, справедливость, равенство, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Каждый год география проекта расширяется, с восьми стран в 2013 году до 211 стран в текущем году. За последние пять лет в программе приняли участие более 3,7 тысяч человек.